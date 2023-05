22.05.2023 07:11 Rauch stoppt Nachtzug kurz nach Abfahrt

Die Fahrt eines Nachtzuges endete am Sonntagabend frühzeitig in Hamburg mit einem Feuerwehreinsatz. Grund dafür war Rauch am Zug.

Von Oliver Wunder

Hamburg - Die Fahrt eines Nachtzuges endete am Sonntag frühzeitig in Hamburg mit einem Feuerwehreinsatz. Feuerwehrleute untersuchten den Nachtzug der ÖBB im Bahnhof Hamburg-Dammtor. © Lenthe-Medien/Reimer Eigentlich sollte der von den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) betriebene Nightjet mit der Nummer NJ 491 um 19.58 Uhr in Altona abfahren und am heutigen Montag um 9.24 Uhr Wien erreichen. Doch bereits im Bahnhof Dammtor endete die Fahrt. Grund dafür war starke Rauchentwicklung am Zug. Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte an. Doch als dieses eintraf, fanden sich keine Spur mehr vom Rauch und auch keine Flammen. Feuerwehrleute betraten die Waggons und suchten nach einem möglichen Brand, entdeckten aber keinen. Hamburg Feuerwehreinsatz Großeinsatz für die Feuerwehr: Doppelhaushälfte steht in Flammen! Womöglich war der Rauch durch einen technischen Defekt an den Bremsen entstanden. Also wurde der Zug sicherheitshalber für eine Untersuchung und Reparatur ins Depot gebracht. Die Passagiere mussten aussteigen. Wie es für sie weiterging, ist nicht bekannt. Laut Fahrplanauskunft scheint die ÖBB mit einem Ersatzzug auf der Strecke zu fahren.

