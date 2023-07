Schiff am Hamburger Hafen in Flammen: Löschboot im Einsatz

Hamburg - Am frühen Sonntagmorgen brannte das Ruderhaus des Schubschiffes "Max" im Hamburger Hansahafen. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Dicke Rauchwolken stiegen wegen des Feuers auf Schubschiff "Max" im Hamburger Hafen auf. © Citynewstv

Wie ein Sprecher des Lagezentrums der Hamburger Feuerwehr gegenüber TAG24 bestätigte, musste die Feuerwehr gegen 6.10 Uhr in der früh zum südlichen Hamburger Hafen ausrücken.

Das Ruderhaus eines Schubschiffes in unmittelbarer Nähe des Museumsschiffs "Peking" stand in Flammen. Dicke Rauchwolken breiteten sich im Licht der aufgehenden Sonne am Wasser aus.

Das Feuer soll sich auf einer Fläche von 20 mal acht Metern ausgebreitet haben, heißt es. Mithilfe eines Löschbootes, sowie Kräften, die vom Land aus im Einsatz waren, wurde das Feuer inzwischen unter Kontrolle gebracht.

Die Einsatzkräfte konnten keine Personen auf dem Boot feststellen, somit kam niemand durch das Feuer zu Schaden. Öle oder andere gefährliche Stoffe seien ebenfalls keine ausgetreten, heißt es.