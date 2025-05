20.05.2025 11:30 569 Schwarze Rauchsäule über Hamburg: Feuer in Kühlhaus in Altenwerder

In einer Werkshalle in Altenwerder in Hamburg ist am Dienstagvormittag offenbar Feuer ausgebrochen.

Von Jana Steger, Tobias Bruns

Hamburg - In einem Kühlhaus in Altenwerder in Hamburg ist am Dienstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Ein Brand ist in Hamburg-Altenwerder ausgebrochen. © Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, zergfried/X (Screenshot) Über der Stadt hing eine dichte, schwarze Rauchsäule, die aus vielen Teilen Hamburgs zu sehen war. Der Brand in der Aluminiumstraße wurde um 10.36 Uhr der Feuerwehr gemeldet, die mit 75 Einsatzkräften vor Ort ist und massive Löschmaßnahmen eingeleitet hat. Die Betriebsfeuerwehr hatte bereits mit den Löscharbeiten begonnen. "Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle", teilte ein Feuerwehrsprecher gegenüber TAG24 mit. Die Brandursache ist noch unklar. Erstmeldung von 11.08 Uhr, aktualisiert um 11.30 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Marcus Brandt/dpa, zergfried/X (Screenshot)