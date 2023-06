22.06.2023 21:20 Schwelbrand bei Nestlé Schokoladenfabrik: Zwei Feuerwehrleute im Krankenhaus

In Hamburg brannte es am Nachmittag in der Schokoladenfabrik der Firma Nestlé im Stadtteil Wandsbek.

Von Nora Petig

Hamburg - In Hamburg brannte es am Nachmittag in einer Schokoladenfabrik der Firma Nestlé im Stadtteil Wandsbek. Feuerwehrleute am Einsatzort. © CityNews TV Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, sei es gegen 15.54 Uhr zu einem Schwelbrand in der Abluftanlage gekommen. Zwei Feuerwehrleute mussten während des Einsatzes wegen Kreislaufproblemen in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt waren im Verlauf des Tages rund 75 Feuerwehrleute vor Ort. Der Einsatz dauere noch an.

Titelfoto: CityNews TV