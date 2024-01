Sorge vor Ölverschmutzung: Feuerwehr sichert Schiff in Hamburg

Hamburg - Ein Leck in einem Schiff im Müggenburger Kanal ( Hamburg -Veddel) hat am Sonntagnachmittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

Die Feuerwehr Hamburg musste am Sonntag zum Müggenburger Kanal ausrücken. © Bodo Marks/dpa

Es seien Ölsperren um das Schiff herum gelegt worden, um im Notfall eine mögliche Ölverschmutzung des Gewässers durch auslaufende Betriebsstoffe zu verhindern, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntag mit.

Allerdings konnte das Austreten von Schadstoffen verhindert werden. Außerdem wurde Wasser, das in das Schiff durch einen Riss in der Außenwand eintrat, mit einem Spezialschiff abgepumpt.

Ein Sprecher der Feuerwehr teilte am Sonntagnachmittag mit, dass die Lage sich entspanne. Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten ein provisorisches Lecksegel an das Schiff angebracht, damit kein weiteres Wasser in den Rumpf laufe.