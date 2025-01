12.01.2025 20:34 Tannenbaum fängt Feuer: Bewohner will löschen und verbrennt sich schwer

Von Madita Eggers

Hamburg - In einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Altona hat am Sonntagabend ein Tannenbaum aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Durch die Hitze der Flammen zersprang das Wohnzimmerfenster der betroffenen Wohnung. © HamburgNews Nach Angaben eines Reporters vor Ort sollen die Flammen auch auf das Wohnzimmer übergegriffen haben. Ausgebrochen war das Feuer gegen 19.27 Uhr in einer Erdgeschosswohnung in der Straße "Bökenkamp". Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilte, war es einem Bewohner noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelungen, den Brand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Jedoch zog sich dieser dabei schwere Verbrennungen zu und musste in die Spezialklinik für Schwerbrandverletzte nach Boberg gebracht werden. Hamburg Feuerwehreinsatz Einfamilienhaus in Flammen: Zwei Menschen lebensbedrohlich verletzt Eine weitere Bewohnerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Altona gebracht. Warum der Tannenbaum in Flammen aufging, ist nicht bekannt. Nach Angaben des Reporters vor Ort sei die Wohnung nach dem Brand unbewohnbar. Dies konnte der Sprecher der Feuerwehr jedoch nicht bestätigen.

Titelfoto: HamburgNews