20.06.2025 15:58 Unfall am AK Barmbek: Passanten retten schwer verletzte 72-Jährige aus dem Auto

Am Freitagmittag ist eine Autofahrerin am AK Barmbek mit ihrem Auto metertief in einen Graben gestürzt. Passanten und Klinikpersonal befreiten sie.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Am Freitagmittag ist eine Autofahrerin bei der Zufahrt zum AK Barmbek mit ihrem Auto metertief in einen Graben gestürzt. Passanten und Klinikpersonal befreiten sie. Alles in Kürze Autofahrerin stürzt in Graben am AK Barmbek

Passanten und Klinikpersonal befreien die 72-Jährige

Frau kommt schwer verletzt in Notaufnahme

Feuerwehr bergeht Auto mit Höhenrettung

Polizei ermittelt mögliche vorherige Unfallbeteiligung Mehr anzeigen Bei der Bergung des Fahrzeugs musste die Höhenrettung unterstützen. © NEWS5 / René Schröder Gegen 13.15 Uhr soll die Frau vom Rübenkamp kommend bei der Zufahrt zum AK Barmbek die Kontrolle über ihr Auto verloren haben und in einen Graben gefallen sein. Das Auto kam auf dem Dach liegend an einem Pfosten zum Stehen. Passanten und Klinikpersonal eilten zur Unfallstelle und befreiten die schwer verletzte Frau aus dem Fahrzeug, teilte die Feuerwehr gegenüber TAG24 mit. Die 72-Jährige kam in die Notaufnahme. Die Feuerwehr rückte mit 37 Einsatzkräften und der Höhenrettung an, um das Fahrzeug zu bergen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 72-Jährige möglicherweise kurz zuvor auch an einem Verkehrsunfall mit einem weiteren Fahrzeug nur wenige Meter entfernt beteiligt. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: NEWS5 / René Schröder