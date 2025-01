Warn-Apps schlagen Alarm: Rauchwolke über Hamburg!

Hamburg - Mehrere Warn-Apps schlugen in der Nacht zu Freitag Alarm: Im Süden von Hamburg hat es einen Großbrand gegeben.

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu einem Brand in Hamburg-Heimfeld aus. © Christoph Seemann / Hamburg News (Bildmontage)

Gegen 1 Uhr meldete etwa die Nachrichten-App NINA eine starke Rauchentwicklung in Hamburg-Heimfeld. Dort war in einer Wärmeanlage ein Silo mit etwa drei Tonnen Rapspellets in Brand geraten. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Menschen wurden aufgefordert, das betroffene Gebiet an der Süderelbe zu meiden.

Wegen des Geruchs sollten Anwohner auch ihre Fenster und Türen dennoch geschlossen halten. Inzwischen gab es dafür eine Entwarnung.

Laut Polizei war das Feuer aus zunächst unklarer Ursache in der Anlage ausgebrochen.