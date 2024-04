Wildes Flammen-Inferno in der Nacht: 49 Personen aus Kneipe gerettet

Seit mehreren Stunden läuft der Großeinsatz der Feuerwehr in Hamburg Bergedorf. © HamburgNews

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg am Morgen gegenüber TAG24 bestätigt, war in der Nacht zu Montag gegen 3.12 Uhr ein Feuer in einem Innenhof in der Lohbrügger Landstraße im Stadtteil Bergedorf ausgebrochen.

Mindestens drei Löschfahrzeuge rückten zum Einsatzort aus, um das Feuer in den Griff zu kriegen. Doch die Flammen breiteten sich gegen 3.44 Uhr zunächst auf parkende Autos und das anliegende dreistöckige Gebäude aus, heißt es weiter.

Mehrere Bewohner waren anfangs im Haus eingeschlossen, die von den Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet werden mussten. Manche retteten sich selbst in den Hof. Während des Einsatzes der Hamburger Feuerwehr lief das Feuer über in eine naheliegende Kneipe. Inzwischen ist von insgesamt mindestens 49 geretteten Personen die Rede.

Davon wurden sechs Personen, darunter drei Kinder verletzt. Sie wurden vorsorglich in das Universitätsklinikum Eppendorf eingeliefert.