08.09.2024 21:52 Wohnungsbrand in Jenfeld: Mann in Gewahrsam genommen

Von Rosalie Fischer

Hamburg - In Hamburg-Jenfeld brannte am Sonntagabend eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr ist mit 25 Einsatzkräften vor Ort. © André Lenthe Wie ein Sprecher der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage erklärte, stand die Wohnung in der Jenfelder Allee beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte gelöscht werden, Personen hätten sich nicht in der Brandwohnung befunden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Insgesamt waren 25 Feuerwehrleute vor Ort. Der Einsatz dauert derzeit (Stand: 21.39 Uhr) noch an. Wie ein Sprecher der Polizei TAG24 bestätigte, sei während des Einsatzes ein Mann unbekannten Alters auf die Kräfte vor Ort zugegangen und habe angegeben, zuvor in der betroffenen Wohnung gezündelt zu haben. Er wurde in Gewahrsam genommen und werde dem Amtsarzt vorgeführt, so der Sprecher.

Titelfoto: André Lenthe