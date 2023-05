21.05.2023 10:19 Zwei Kinderwagen gehen in Flammen auf: Sechs Personen müssen gerettet werden

Von Madita Eggers

Hamburg - Mehrere brennende Kinderwagen lösten am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Stellingen einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Von den Kinderwagen blieb nicht mehr viel übrig. © Christoph Seemann/HamburgNews Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg gegenüber TAG24 mitteilte, hieß es zunächst, ein Grill würde in einem Treppenhaus in der Thusneldastraße brennen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass zwei Kinderwagen und ein Kindersitz in Flammen standen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung flüchteten sich die anwesenden Parteien des Mehrfamilienhauses auf ihre Balkone. Nach Angaben der Feuerwehr wurden sechs Personen von diesen gerettet. Hamburg Feuerwehreinsatz Auto steht mitten in Hamburg lichterloh in Flammen! Augenzeugen berichten zudem von einem Hund und einer Katze, die ebenfalls gerettet wurden. Die Flammen waren durch die Eingangstür des Mehrfamilienhauses zu sehen. © Christoph Seemann/HamburgNews Die Brandursache ist noch unklar Die betroffenen Personen wurden vor Ort von Rettungskräften untersucht, der Verdacht mehrerer Rauchgasvergiftungen bestätigte sich jedoch in keinem der Fälle. Alle Bewohner seien nach der "schnellen Löschung" des Brandes wieder in ihre Wohnungen zurückgekehrt, so der Sprecher der Feuerwehr. Die Brandursache sei noch völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Christoph Seemann/HamburgNews