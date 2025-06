"König der Löwen" für alle: Musical-Klassiker kündigt erste "Relaxed Performance" an

Hamburg - Es ist ein starkes Zeichen für mehr Vielfalt und Teilhabe im Kulturbereich : Am 19. September lädt Disneys "Der König der Löwen" im Stage Theater im Hafen von Hamburg erstmals zu einer sogenannten "Relaxed Performance" ein.

Das Musical Disneys "Der König der Löwen" bietet im September zum ersten Mal eine ganz besondere Vorstellung an. © Stage Entertainment GmbH

Diese ganz besondere Vorstellung richtet sich gezielt an Menschen mit besonderen Bedürfnissen – etwa mit Autismus, ADHS, Angststörungen, sensorischen Beeinträchtigungen oder Tourette-Syndrom.

Das Ziel: Ein Umfeld ohne Druck und Barrieren zu kreieren, um das berühmte Musical für jeden zugänglich zu machen.

Um ein möglichst stressfreies Erlebnis zu ermöglichen, wird die Aufführung an diesem Nachmittag gleich in mehreren Punkten angepasst: Licht- und Soundeffekte werden reduziert, der Zuschauerraum bleibt nur leicht gedimmt, das Publikum darf sich frei bewegen, Geräusche machen sowie den Saal verlassen und wieder betreten.

Die künstlerische Qualität der Show werde dabei jedoch auf keinen Fall beeinträchtigt, heißt es in der Mitteilung von Stage Entertainment. Die Geschichte von Simba, Mufasa, Scar und Co. bleibe ebenso fesselnd wie in jeder anderen Vorstellung auch. Lediglich der Rahmen wird verändert.