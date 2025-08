Diese Künstler kommen zum Internationalen Sommerfestival auf Kampnagel

Hamburg - Einen Raum zum Träumen hat jeder gern. Das Internationale Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg hat es sich zum Ziel gesetzt, drei Wochen lang ein solcher Ort zu werden. "Room to Dream" lautet das Motto der diesjährigen Ausgabe, die vom 6. bis zum 24. August auf dem Gelände von Kampnagel, aber auch an vielen weiteren Orten wie im Oberhafen, in der Elbphilharmonie und in den Häusern der Kunstmeile über die Bühne geht.