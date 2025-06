Ranking kürt Deutschlands beste Städte zum Baden, Platzierung von Hamburg überrascht

Hamburg - Seit dem 12. Juni haben nun auch wirklich alle Freibäder in Hamburg geöffnet. Doch im Vergleich zu anderen Städten in Deutschland schneidet das Badeangebot der Hansestadt nicht sehr gut ab.

Was die absolute Zahl angeht, kann Hamburg noch einigermaßen mithalten: Mit 40 Bademöglichkeiten landet die Stadt im deutschlandweiten Vergleich immerhin auf Platz zwei – allerdings weit hinter Spitzenreiter Berlin, der gleich mit 82 Badestellen protzt. Auf dem geteilten dritten Platz: München und Stuttgart mit je 22 Bädern.

Trotz zahlreicher Freibäder, Elbe und Alster hat die Hansestadt laut einer aktuellen Auswertung des Reiseportals HolidayCheck in Sachen Bademöglichkeiten deutlich Nachholbedarf.

Der Elbstrand ist in Hamburg vor allem im Sommer eine beliebte Badestelle. © Georg Wendt/dpa

Mannheim ist hier nämlich der eigentliche Star: Die Stadt in Baden-Württemberg kommt auf eine Bademöglichkeit alle 7,6 Quadratkilometer und steht damit deutschlandweit an der Spitze.

Überraschend: Selbst Karlsruhe, Bremen und Augsburg lassen Hamburg hinter sich. Letztere zwei folgen auf Mannheim auf den Plätzen zwei und drei im Bäderdichte-Ranking. Besonders bitter: Was die Freibäder betrifft, fällt Hamburg noch weiter zurück und landet auf Platz 24.

Immerhin in den Top Ten landet die Hansestadt bei naturnahen Bademöglichkeiten. Gemessen an der Stadtfläche führt Augsburg das Ranking an, wo rechnerisch alle 24,5 Quadratkilometer eine Naturbadegelegenheit zu finden ist, gefolgt von Berlin auf Platz zwei.

Mit Platz zehn schneidet die Hansestadt hier also relativ gut ab. Demgegenüber gibt es beispielsweise auch Städte wie Dortmund oder Bonn, die laut Google Maps über keine einzige Naturbadegelegenheit verfügen, die einer Postleitzahl zugeordnet werden kann.