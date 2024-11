"Schmidts Winterglitzer": Eine willkommene Ablenkung zum allgemeinen Weltschmerz

Hamburg - Schrill, bunt und mit mehreren Tausend Pailletten: "Schmidts Winterglitzer" ist zurück auf der Bühne im Schmidt Theater in Hamburg . Wer die Weihnachtszeit nicht mit "Wham!s" Klassiker "Last Christmas" starten will, ist hier gut aufgehoben.

Travestie-Künstlerin Elke Winter (55) führt als Moderatorin durch die Show. © Morris Mac Matzen

Alles in allem erinnert das "kitschig-schräge" Stück nämlich an eine deutsch-französische Samstagabend-Show, die in den 80ern sicherlich hätte auf ARTE laufen können - wegen der teilweise schmutzigen Witze und dem ganz eigenen Reeperbahn-Charakter nach 22 Uhr.

Als Moderatorin führt wie immer Deutschlands erfolgreichste Live-Travestie-Künstlerin Elke Winter (55) durch das bunte Programm aus Akrobatik, Zauberkunst, Tanz, Gesang und allem voran Comedy. Letzteres verkörpert besonders sie selbst. Mit ihrer Aura und ihren Witzen hält sie das Publikum nicht nur auf Trapp, sondern bezieht es ebenso mit ein - besonders in der ersten Reihe.

Wer also keinesfalls ins Gespräch mit der "Queen of Comedy", wie sie in ihren Kreisen genannt wird, kommen will, sollte auf ein Ticket für die Plätze direkt vor der Bühne verzichten. Dann kann es nämlich durchaus vorkommen, dass sich der eigene Stuhl zwischenzeitig eine Etage höher verlagert.

Unterstützt wird die Entertainerin im gesamten knapp zweistündigen Stück außerdem durch Chanteuse und Cabaret-Diva Maladée, die der Show den, sicherlich überspitzten, aber unterhaltsamen französischen Touch aufsetzt.

Auch sie zögert nicht, vorwiegend männliche Besucher ihrer Wahl auf die Bühne zu zerren, um sie in ihren Auftritt als französische Chanson-Sängerin miteinzubinden.