Stürmischer Wochenstart, doch der Sommer kommt allmählich zurück

Alles in Kürze

Ab Donnerstag kommt der Sommer in Hamburg allmählich zurück. © Marcus Brandt/dpa

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge zeigt sich der Himmel am Montag meist wolkenverhangen, zwischendurch lockert es aber gelegentlich etwas auf.

Während es am Vormittag noch vereinzelt Schauer gibt, bleibt es tagsüber überwiegend trocken. Am Abend ziehen dann neue Regenwolken von der Nordsee her auf.

Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad in Hamburg, auf den Inseln bleibt es etwas kühler bei rund 20 Grad.



In der Nacht auf Dienstag breiten sich Regenfälle weiter aus. Später folgt im Nordwesten wechselhaftes Wetter mit einzelnen Gewittern. Der Wind frischt weiter auf und erreicht an der Küste Sturmstärke. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 16 Grad.