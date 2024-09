Tschüss, "Eiskönigin": Disney-Musical zieht von Hamburg nach Stuttgart

Hamburg - Das Disney-Musical "Die Eiskönigin" verabschiedet sich am 29. September aus Hamburg und zieht nach Stuttgart .

Das Musical "Die Eiskönigin" spielt zukünftig nicht mehr in Hamburg, sondern in Stuttgart. © Morris Mac Matzen / Stage Entertainment

Seit der Deutschlandpremiere im November 2021 bis zum Abschied werden es laut Veranstalter 1184 Shows gewesen sein, die an der Elbe gespielt wurden.



"Mit der Eiskönigin haben wir in Hamburg millionenfach Publikumsbegeisterung ausgelöst: rund 1,5 Millionen Mal, um genau zu sein", sagte Stephan Jaekel von Stage Entertainment Germany. In Stuttgart zieht das Stück um die ungleichen königlichen Schwestern Anna und Elsa in das Stage Apollo Theater ein.

Bei der Hamburger Show kamen in den knapp drei Jahren rund 100 Kilogramm Make-up zum Einsatz, es gab 265.500 Kostümwechsel und Publikumsliebling Olaf erhielt 5000 Umarmungen auf der Bühne. Am 1. Dezember wird dann laut Stage Entertainment "MJ - Das Michael Jackson Musical" im Hamburger Stage Theater an der Elbe seine Deutschlandpremiere feiern.

Für das Musical nach dem gleichnamigen Kinofilm wurde die Geschichte um Anna und Elsa sowie ihren Gefährten Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven um zahlreiche Songs ergänzt. Die Hauptbesetzung hatte seit 2021 einmal gewechselt.