Hamburger müssen am längsten für Wohnungsankauf arbeiten

Hamburg - Dass das Leben in Großstädten teuer ist, ist bekannt. Und auch, das Hamburg zu den teuersten Städten in Deutschland überhaupt gehört, keine Neuigkeit. Das gilt sowohl für die Miet-, als auch die Kaufpreise von Wohnungen und Häusern. Eine neue Immobilienstudie unterstreicht jetzt einmal mehr wieso das so ist - in keiner deutschen Stadt müssen Menschen länger für den Ankauf einer Wohnung arbeiten, als in der Hansestadt.