Hafen unter Wert verkauft? CDU will MSC-Deal mit EU-Hilfe stoppen

"Staatsvermögen darf nicht unter Wert verkauft werden", begründete Wiese seinen Schritt. Es habe von Anfang an im Raum gestanden, dass die HHLA unter Wert verkauft werde: "Geheimverhandlungen, keine Ausschreibung, keine Bewertung nach anerkannten Grundsätzen der Wirtschaftsprüfer, unabhängige Experten durften die Vertragsunterlagen nicht einsehen", sagte Wiese der Deutschen Presse-Agentur.

Der Vorgang sei so ungewöhnlich, dass er überprüft werden müsse. "Jetzt ist die Europäische Kommission am Zug." Dem Vernehmen nach gibt es weitere Beschwerden bei der Europäischen Kommission.

Hamburgs rot-grüner Senat will die Mediterranean Shipping Company (MSC) mit Sitz in Genf bei der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) an Bord holen, um den Containerumschlag zu stabilisieren.

Die Stadt und das der italienischen Reederfamilie Aponte gehörende Unternehmen sollen die HHLA künftig als Gemeinschaftsunternehmen führen, bei dem die Stadt eine Mehrheit von 50,1 Prozent hält. Bislang gehören der Stadt rund 70 Prozent der börsennotierten HHLA.