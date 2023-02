Stadtreinigung: Warnstreik legt Recyclinghöfe lahm

Hamburg - Ein ganztägiger Warnstreik im öffentlichen Dienst hat in Hamburg mehrere Recyclinghöfe lahmgelegt. Acht von zwölf Höfen seien am Samstag geschlossen geblieben, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di am Samstagnachmittag. Die Beteiligung der Kolleginnen und Kollegen am Warnstreik sei gut gewesen.