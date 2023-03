Diese günstigen Angebote führt der hhv im Zuge des Deutschlandtickets ein!

Hamburg - Am 3. April startet in Hamburg der Verkauf des sogenannten "Deutschlandtickets" mit dem Kunden ab Mai 2023 zum einheitlichen Preis von 49 Euro bundesweit den Nahverkehr nutzen können. Doch der Verband bringt in dem Zusammenhang noch weitere günstige Tickets für Menschen mit niedrigem Einkommen, Schüler und Studenten auf den Markt. Eine Übersicht.

Vom Hamburger Hauptbahnhof aus geht es in Städte in ganz Deutschland. Ab dem 1. Mai sind die bundesweiten Ziele zum einheitlichen Preis im Nahverkehr erreichbar. © Daniel Bockwoldt/dpa

Maximal 34,30 Euro Eigenanteil zahlen Arbeitnehmer zukünftig für das in ein Deutschlandticket umgewandelte ProfiTicket, so der Name des Jobtickets in Hamburg.

Dafür sorgen fünf Prozent Rabatt vom Verbund und ein Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 25 Prozent beziehungsweise 12,25 Euro / Monat.

Erhöht der Arbeitgeber seinen monatlichen Zuschuss auf mindestens 21,55 Euro, wird aus dem ProfiTicket ein ProfiTicket Premium.

Das kostet den Arbeitnehmer nicht nur maximal 25 Euro, sondern erlaubt es an den Wochenenden eine weitere Person und bis zu drei Kinder auf der Fahrkarte mitzunehmen.