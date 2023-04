hvv: Großbaustelle legt U2 und U4 im Hamburger Osten ein Jahr lahm

Hamburg - Mit der Verlängerung der Hochbahn-Linie U4 in die Horner Geest werden ab Ende der 2020er-Jahre rund 13.000 Menschen in Hamburg erstmals einen U-Bahn-Anschluss erhalten. Der Bau der Streckenerweiterung macht ab Mai eine einjährige Unterbrechung des Bahnverkehrs auf den Linien U2 und U4 im Hamburger Osten notwendig. Wie Ihr trotzdem ans Ziel kommt.

So soll die Station "Horner Geest" einmal aussehen, wenn sie fertig ist. © Hochbahn Hamburg

Die U-Bahn-Linie U4 verbindet bisher die HafenCity mit der Hamburger Innenstadt, teilt sich ab Jungfernstieg auf dem Streckenverlauf nach Billstedt die Gleise mit der U2.

Bereits seit Jahrzehnten gibt es Pläne für eine Verlängerung der Linie, unter anderem über die Elbe und Wilhelmsburg nach Harburg.

Im Osten der Hansestadt wird dieses Vorhaben bereits in die Tat umgesetzt.

Mit der Verlängerung der Strecke und den zwei zusätzlichen Stationen Stoltenstraße sowie Horner Geest wird das Stadtentwicklungsgebiet Horner Geest erstmals von der U-Bahn erschlossen.

Der Bau der dafür notwendigen Ausfädelung der Gleise macht eine Sperrung der Strecke im hvv für rund ein Jahr notwendig.

Denn die U4-Erweiterung schließt nicht an das Ende der bestehenden Strecke in Billstedt an, sondern verläuft ab der Haltestelle Horner Rennbahn über einen neu zu bauenden Abschnitt.