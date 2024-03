hvv: S-Bahn sperrt wichtige Strecke in den Osterferien

Hamburg - Pendler müssen sich in den Osterferien auf Einschränkungen im hvv einstellen.

Der Flughafen Hamburg ist in den Osterferien für viele Menschen nur noch per Umstieg in Ohlsdorf ab Hauptbahnhof erreichbar. (Archivbild) © Jens Ressing dpa/lno

In der Zeit vom Samstag, dem 16. März, bis einschließlich Montag, dem 1. April, wird die S-Bahn-Strecke zwischen Barmbek und Ohlsdorf gesperrt, teilte die Deutsche Bahn mit.

Während dieser Zeit beginnen und enden die Züge der Linie S1 aus und nach Wedel sowie Blankenese bereits in Barmbek. Zwischen Barmbek und Ohlsdorf wird in beide Richtungen ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Alternativ könnt Ihr auch die U3 zwischen Barmbek und Kellinghusenstraße sowie zwischen Kellinghusenstraße und Ohlsdorf die U1 nehmen.

Die Züge der S1 fahren zwischen Ohlsdorf und Poppenbüttel sowie zwischen Ohlsdorf und Hamburg Airport normal. Die S-Bahn Hamburg empfiehlt in Richtung Flughafen erst die U1 ab Hauptbahnhof zu nehmen und in Ohlsdorf in die S1 umzusteigen.