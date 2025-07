05.07.2025 11:55 Schlaghosen, Party und Perücken: Diese Promis sorgen beim Schlagermove für gute Stimmung

Am Samstag wird's wieder bunt, schrill und laut in Hamburg. Der Schlagermove lockt Hunderttausende Schlagerfans aus ganz Deutschland in die Elbmetropole.

Von Tobias Bruns

Titelfoto: Bildmontage: Georg Wendt/dpa (2), Matthias Balk/dpa