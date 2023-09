hvv-Hammer! Aus der Fahrkarten-Automaten im Gespräch

An den Haltestellen und Bahnhöfen stehen noch Fahrkartenautomaten des hvv. (Archivbild) © Georg Wendt/dpa

"Hand aufs Herz: Braucht ihr die Fahrkartenautomaten zukünftig noch oder sind diese in Zeiten von Deutschlandticket und Ticketkauf via App überflüssig?", hieß es vor Kurzem auf dem Facebook-Auftritt des Hamburger Verkehrsverbunds. Außerdem wurden die Nutzer gefragt, welche Funktionen sie sich wünschen.

Das Empörungspotenzial war groß. Mittlerweile haben sich fast 500 Kommentare angesammelt. Neben wenig Zustimmung gibt es viele kritische Anmerkungen wie "Ich empfände es als Nötigung, nur noch über App bezahlen zu müssen", "Ich möchte auch in Zukunft mein Ticket in bar zahlen können" oder "Denkt mehr an die ältere Generation und an den Tourismus".

Doch auf Antworten in den Kommentaren hatte es der hvv gar nicht abgesehen. Es handelte sich um Eigenwerbung.

Anlass ist eine Veranstaltung namens open hvv, die am 5. Oktober geplant ist. Darin sollen die Fahrkartenautomaten der Zukunft diskutiert werden. Nur zwölf Personen können an der Veranstaltung teilnehmen. Bis zum 24. September läuft die Bewerbungsfrist. Das große Ziel: die Mobilitätswende.