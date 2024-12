U1-Bauarbeiten verzögern sich: Strecke bleibt länger gesperrt

Hamburg - In Hamburg bleibt der U1-Streckenabschnitt zwischen Ohlsdorf und Lattenkamp noch bis zum 15. Dezember gesperrt.

Aufgrund des Wetters verzögern sich die Arbeiten am U-Bahnhof um wenige Tage. © Screenshot/Twitter/Hochbahn

Dies teilte die Hochbahn am Montagmittag via X, ehemals Twitter, mit.

"Das Team hat alles gegeben, aber am Ende hat das Wetter die Erdarbeiten an der Sengelmannstraße sehr erschwert", heißt es in dem Post.

Eigentlich hätte die Strecke nur bis zum 10. Dezember (Betriebsende) gesperrt bleiben sollen.