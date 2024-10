hvv: Sperrung legt U1 für fünf Wochen lahm

An den Haltestellen weist die Hochbahn bereits auf die anstehende Mega-Sperrung hin. © Montage: Oliver Wunder/TAG24 (2)

Von Montag, dem 4. November, bis Dienstag, dem 10. Dezember, wird die Strecke zwischen Ohlsdorf und Lattenkamp gesperrt. In dieser Zeit fahren Busse statt Bahnen. Die Fahrtzeit verlängert sich entsprechend.

Grund für die wochenlange Sperrung ist der Bau der U5. Während der Bauarbeiten werden die Gleise U1 an der Haltestelle Sengelmannstraße verlegt, teilte die Hochbahn mit.

Bisher halten die Züge der blauen Linie in beide Richtungen am südlichen Bahnsteig. Jetzt werden sie komplett an den neuen nördlichen Bahnsteig verlegt. Zukünftig sollen sie an beiden stehen bleiben, damit ein komfortabler Umstieg in die U5 möglich wird.

Die Hochbahn baut seit rund zwei Jahren an der Station Sengelmannstraße. Der neue Bahnsteig mit einer sieben Meter hohen Stahlkonstruktion als Dach steht derzeit kurz vor der Fertigstellung. Dort soll ab Mittwoch, dem 11. Dezember, die U1 halten. Danach beginnt der Neubau des südlichen Bahnsteigs. Bis Ende 2026 sollen die beiden U1-Gleise dort entlangführen, danach stehen weitere Bauarbeiten zur endgültigen Entflechtung der Gleise an.