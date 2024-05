U2-Sperrung endet: U4-Station eingeweiht, doch hier wird weiterhin gebaut

Hamburg - Nach einjähriger Unterbrechung soll die Hamburger U-Bahnlinie U2 wieder zwischen Niendorf-Nord und Mümmelmannsberg eingesetzt werden. Die Station der U4 wurde am Freitag ebenso feierlich eingeweiht. Aber ganz durchfahren können die hvv -Fahrgäste trotzdem immer noch nicht.

Feierlich wurde die neue U4-Station an der Horner Rennbahn von Verkehrssenator Anjes Tjarks (43, Grüne, r.) und dem Vorstandsvorsitzenden der Hochbahn, Robert Henrich, am Freitag eingeweiht. © citynewstv.de

Die Hamburger Hochbahn feierte am Freitag (10 Uhr) die Inbetriebnahme des ersten Teils der umgebauten U-Bahn-Haltestelle Horner Rennbahn.

Dort halten ab Montag, dem 6. Mai, wieder die Züge der U2 auf der Fahrt zwischen Niendorf-Nord und Billstedt/Mümmelmannsberg – damit wird auch der Busverkehr der Hochbahn umgestellt.

Künftig soll von an der Horner Rennbahn die U4 in Richtung Horner Geest abzweigen. Zu der Feier am Freitag waren der Verkehrssenator Anjes Tjarks (43, Grüne) und der Vorstandsvorsitzende der Hochbahn, Robert Henrich, gekommen.



Die U2/U4 war ein Jahr lang unterbrochen. Die alten U-Bahn-Tunnel rund um die Haltestelle Horner Rennbahn wurden abgerissen und das neue U2/U4-Kreuzungsbauwerk errichtet.

Die stadtauswärts fahrenden Züge werden künftig durch einen neuen Tunnel fahren.