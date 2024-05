Hochbahn stellt Busnetz zum Ende der U2-Sperrung um

Übrigens: An der U-Bahn-Station Horner Rennbahn müssen Fahrgäste nach Ende der Sperrung aussteigen und den Zug und den Bahnsteig für die Weiterfahrt wechseln.

Mit Ende der U2-Sperrung werden die Ersatzlinien X61 und X65 ab Montag, dem 6. Mai, aufgehoben, teilte die Hamburger Hochbahn am Donnerstag mit.

Die U-Bahn-Linie U2 ist ab 6. Mai wieder auf der gesamten Strecke unterwegs. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Unabhängig von der U2 nimmt die Hochbahn weitere Anpassungen im Netz vor. Der sogenannte "Beachexpress" (Linie 113) fährt ab dem 6. Mai auf der gesamten Strecke zwischen Neumühlen (Fähre) und Gärtnerstraße/UKE unter der Woche im Fünfzehn-Minuten-Takt.

Die Linie X11 wird in die 162 integriert. Damit gibt es dort zusätzliche Fahrten zwischen Berliner Platz und Wandsbek Markt. Erstmals erhält die Jenfelder Au so einen Zehn-Minuten-Takt in den Hauptverkehrszeiten.

Im weiteren Verlauf der X11 bieten laut Hochbahn die X35 sowie die MetroBus-Linien 11 und 29 ein sehr dichtes und attraktives Alternativangebot.

Wegen der Bauarbeiten für die neue U5 wird die StadtBus-Linie 118 ab Sonntag, dem 5. Mai, an der Haltestelle Heukoppel aufgetrennt in die Linien 118 und 218.

Die Busse der 218 fahren auf dem Abschnitt von der Heukoppel bis zur Endhaltestelle U-Bahnstation Fuhlsbüttel.