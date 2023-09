U3 wird mitten zum Reeperbahn Festival gesperrt

Wer vom Hauptbahnhof zur Haltestelle St. Pauli will, nimmt normalerweise die U3. (Archivbild) © Sven Masuhr/Unsplash

Wie die Hochbahn am Mittwoch mitteilte, wird der Betrieb von Freitag, den 22. September, 21.30 Uhr, bis zum Betriebsschluss am Sonntag, 24. September auf dem Abschnitt am Hafen eingestellt. Züge aus Richtung Hauptbahnhof enden am Baumwall, aus Richtung Schlump ist Endstation in St. Pauli.

Die Hochbahn richtet aber einen Ersatzverkehr mit Bussen auf der Strecke ein. Je nach Verkehrslage kann sich die Fahrzeit um bis zu 20 Minuten verlängern.

Während der U3-Sperrung finden gleich zwei Großveranstaltungen in St. Pauli statt. Das Reeperbahn Festival startet an diesem Mittwoch und endet am Samstagabend. Außerdem spielt am Sonnabend ab 20.30 Uhr der FC St. Pauli gegen den FC Schalke 04 im Millerntorstadion.

Die Hochbahn empfiehlt zwei Alternativrouten: