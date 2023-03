Avril Lavigne: Alle Infos zu ihrem Konzert in der Hamburger Sporthalle

Hamburg - Die kanadische Sängerin Avril Lavigne (38, "Sk8er Boi") macht auf ihrer Welttournee 2023 auch Station in sechs deutschen Städten.

Die Musikerin Avril Lavigne (38) ist aktuell wieder auf Tour: Im April kommt sie auch nach Hamburg. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Nach ihrem Auftritt in der Berliner Columbiahalle geht es für die Songwriterin am Montag, 17. April, für ein Konzert in die Alsterdorfer Sporthalle. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Aktuell sind für die Veranstaltungen allerdings keine Karten mehr verfügbar.

Dabei hatte Avril Lavigne die Station in Hamburg ursprünglich gar nicht eingeplant: Aufgrund der großen Nachfrage zu den in Berlin (15. April), Offenbach (18. April), München (20. April) und Köln (3. Mai) angesetzten Konzerten, wurden dann noch die Zusatzshows für Stuttgart (28. April) und eben Hamburg ergänzt.

Ihre Tour durch Europa und Großbritannien hätte auch eigentlich schon im vergangenen Jahr stattfinden sollen. Doch aufgrund der durch die Corona-Pandemie anhaltenden Reise- und Veranstaltungsbeschränkungen hatte die Künstlerin die Tourdaten noch einmal verschieben müssen.

"Es ist mir nicht leichtgefallen, diese Entscheidung zu treffen, aber sie wird dazu beitragen, dass wir in der Lage sind, jeden einzelnen Termin der Tournee zu spielen", hatte sich die Sängerin bei ihren Fans für die Umstände entschuldigt.

In den USA hatte ihre Tour aber wie geplant stattfinden können. "Ich habe es wirklich sehr vermisst, auf der Bühne zu stehen. Gemeinsam mit dem Publikum zu singen, bringt mir so viel Glück", wurde Avril Lavigne anschließend von den Veranstaltern zitiert. Daher freue sie sich nun umso mehr auf die Tour durch Europa, Japan, China und Südostasien.

Neben ihren Hits aus den 2000er-Jahren können sich Zuschauer dann auch auf neue Musik aus ihrem aktuellen Album "Head Above Water" freuen.