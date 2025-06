Bei "&Julia" darf jetzt mitgesungen werden: "Die Schüchternheit starb mit Romeo"

Hamburg - Schon bei der Deutschland-Premiere von "&Julia" im Oktober 2024 war vielen Beteiligten klar: Dieses Musical eignet sich – vielleicht wie kein Zweites – für sogenannte "Sing-Along-Shows". Also Vorstellungen, bei denen das Publikum aktiv dazu aufgefordert wird, mitzusingen. Am gestrigen Samstagabend feierte die erste von drei Shows Premiere und die größten Hits der 90er und 2000er.

Rita Sebeh forderte das Publikum bei der Zugabe von Justin Timberlakes "Can’t Stop the Feeling" zum Mitsingen auf. © Tag24/Madita Eggers

Das Musical, welches 2022 am Broadway Premiere feierte, erzählt ein alternatives Ende der wohl berühmtesten Liebesgeschichte der Welt: "Romeo & Julia" von William Shakespeare (†1616).

In der modernen Version wählt Julia nach Romeos Tod jedoch nicht den Dolch, sondern das Leben. Erzählt wird ihre neue Geschichte und die Reise zu sich selbst mit bekannten Pop-Klassikern, die alle aus der Feder von Grammy-Preisträger Max Martin (54) stammen.

Darunter Hits wie "Since U Been Gone" von Kelly Clarkson, "Roar" von Katy Perry, "Baby One More Time" von Britney Spears und "Larger Than Life" von den Backstreet Boys.

"Die Show ist so besonders, weil man die Lieder alle schon kennt und eine Verbindung dazu hat, und die sind so clever in die Geschichte eingebaut, dass es komplett passt", sagte Julia-Darstellerin Chiara Fuhrmann 2024 im TAG24-Interview.

Am Samstag war es dann aber Rita Sebeh, die das Publikum zum Mitsingen einlud. Die Musikerin (bekannt unter dem Künstlernamen "Sebeya") spielt die Rolle der Julia alternierend.