Disney feiert Musical-Weltpremiere in Hamburg! Hercules kommt in die Hansestadt!

Es sei das erste Mal in der Geschichte von Disney Theatrical Productions überhaupt, dass ein Disney-Musical entwickelt wird, das in Hamburg seine Weltpremiere feiert, so Stage.

Was den Zuschauer erwartet? Hercules, Sohn des Zeus, der sich auf die Suche nach seinem Platz in der Welt begibt.

Die bekannten Klassiker aus dem gleichnamigen 90er-Jahre-Disney-Zeichentrickfilm wie "Ich werd's noch beweisen" (Go the Distance), "In Sekunden auf Hundert" (Zero to Hero) und "Ich will keinen Mann" (I Won't Say (I'm in Love)) dürfen auch auf der Musical-Bühne natürlich nicht fehlen.



Zudem haben Alan Menken und David Zippel, die auch schon für die Filmmusik zuständig waren, einige neue Songs extra für die Bühnenversion geschrieben, teilte Stage weiter mit.



Neugierig geworden? Tickets und alle Termine findet Ihr schon jetzt unter stage-entertainment.de.