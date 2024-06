Elbjazz Festival: Mehrere Zehntausend Menschen tanzen zu Musik im Hamburger Hafen

Das Musikfestival Elbjazz gilt als eines der populärsten Jazz-Festivals in Europa. Neben den Konzerten gab es an den beiden Tagen auch einen Instrumenten-Workshop für Familien, eine Technik-Tour sowie einen Saxofon-Workshop. Am Sonntag nach dem Festival wurde zudem der Jazz-Gottesdienst in der Hauptkirche St. Katharinen veranstaltet.

Die 13. Ausgabe des Festivals ist für den 6. und 7. Juni 2025 geplant. Der Vorverkauf dafür ist ab sofort freigeschaltet.