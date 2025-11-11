Hamburger Hochbahn und "Hanseatic Help" bitten um Spenden
Hamburg - Die Tage werden kürzer und immer kälter. Damit alle möglichst warm durch den Winter kommen, rufen die Hamburger Hochbahn und die Hilfsorganisation "Hanseatic Help" zu einer Kleiderspende auf.
Nach dem Motto "Von Kaltona nach Warmbek" läuft die Spendenaktion #wärmegeben am 15. November von 11 bis 17 Uhr.
Gesammelt werden die Kleider- und Sachspenden gleich an zwei Standorten: in der Hamburger Meile (U-Bahnhof Mundsburg) im Obergeschoss vor der Haspa direkt neben der Rolltreppe sowie im Phoenix-Center (S-Bahnhof Harburg) im Untergeschoss vor Media Markt.
Bei der Aktion werden warme und robuste Kleidung sowie Winterschuhe, warme Schlafsäcke und Isomatten gesammelt. Besonders gefragt ist warme Kleidung für Männer.
An diesen Tagen können ebenfalls Sachspenden abgegeben werden
Wer an dem entsprechenden Tag keine Zeit hat, kann an folgenden Daten der Sammelaktion Sachspenden vorbeibringen:
- 29. November - U/S-Bahnhof Barmbek am Bert-Kaempfert-Platz
- 31. Januar - Hamburg Towers in der Inselpark-Arena
Zudem nimmt das Soziallogistikzentrum in Hamburg Altona (Große Elbstraße 264) Spenden an. Gebracht werden können die Sachspenden zwischen 10 und 18 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Gregor Fischer/dpa, Marcus Brandt/dpa, Niklas Graeber/dpa