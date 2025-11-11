Hamburger Hochbahn und "Hanseatic Help" bitten um Spenden

Hamburg - Die Tage werden kürzer und immer kälter. Damit alle möglichst warm durch den Winter kommen, rufen die Hamburger Hochbahn und die Hilfsorganisation "Hanseatic Help" zu einer Kleiderspende auf.

Die Hamburger Hochbahn und die Hilfsorganisation "Hanseatic Help" rufen zur gemeinsamen Spendenaktion am 11. November auf. (Symbolbild) © Bildmontage: Gregor Fischer/dpa, Marcus Brandt/dpa, Niklas Graeber/dpa

Nach dem Motto "Von Kaltona nach Warmbek" läuft die Spendenaktion #wärmegeben am 15. November von 11 bis 17 Uhr.

Gesammelt werden die Kleider- und Sachspenden gleich an zwei Standorten: in der Hamburger Meile (U-Bahnhof Mundsburg) im Obergeschoss vor der Haspa direkt neben der Rolltreppe sowie im Phoenix-Center (S-Bahnhof Harburg) im Untergeschoss vor Media Markt.

Bei der Aktion werden warme und robuste Kleidung sowie Winterschuhe, warme Schlafsäcke und Isomatten gesammelt. Besonders gefragt ist warme Kleidung für Männer.