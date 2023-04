Enter Shikari 2023: So war's bei dem Konzert im Knust

Hamburg - Die britische Rockband Enter Shikari feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Bereits mit ihrem Debütalbum "Take to the Skies" erreichte die Formation Platz #4 in den britischen Charts und Goldstatus. In Deutschland sind Enter Shikari von derlei Erfolgen weit entfernt. Folgen tut ihnen dennoch eine loyale Fanbase. Bei der Show der Briten im Hamburger Musikclub Knust, wurde klar, warum. TAG24 hat sich umgesehen.

Sänger Roughton 'Rou' Reynolds (37) bei einer Show auf dem Szigit-Festival 2015. (Archivbild) © Janos Marjai/dpa

Das Hamburger Knust ist eines dieser legendären Orte, wie es sie in der Hamburger Clublandschaft zuhauf zu geben scheint. Die Wahrheit ist: Insgesamt werden Orte, an denen sich Subkultur entfalten kann, immer weniger - daran ändert auch der ein oder andere Club nicht, der wesentlich älter ist als seine Besucher.

Das Knust wurde 1966 als "Jazzhouse" gegründet, es befindet sich heute am Lattenplatz, im Herzen des Karoviertels, in den Räumlichkeiten des ehemaligen Schlachthofs. Die Schlange an diesem Abend ist lang, sehr lang, sie führt bis in die Marktstraße. Auch so eine legendäre Straße, wie es so vieles legendäres gibt, auf St. Pauli.

Die Band, die heute spielen wird, ist nicht legendär, denn im Musikkontext werden so in erster Linie die Künstler bezeichnet, die musikalische Innovation mit weltweit monetärem Erfolg verbinden. Enter Shikari können diesen weltweiten Erfolg nicht vorweisen. Aber sie sind innovativ. Das wiederum hat in der strengen Musikszene bei nicht wenigen eine höhere Wertigkeit.