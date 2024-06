Großen Wunsch der Gäste erfüllt: Chocoversum eröffnet neue Schokoladen-Werkstatt

Hamburg - Für eine - zumindest wenn es nach den Mitarbeiterinnen geht - viel zu lange Woche hat das Chocoversum in der Hamburger Innenstadt nach Farbe und nicht wie sonst köstlich nach Schokolade geduftet. Grund dafür war der Neubau der Schokoladenwerkstatt, für den das Museum zeitweise sogar geschlossen war. Kurz vor der Wiedereröffnung am morgigen Dienstag durfte TAG24 schon einen Blick in die neu gestalteten Räumlichkeiten werfen.