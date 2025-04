18.04.2025 11:06 Goldene Osterhasen bringen Kindern 22.000 Euro

Bei der diesjährige Budni- und Lindt-Osterspendenaktion in der Europa Passage und im Elbe Einkaufszentrum wurden für Kinder in Not gesammelt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Dieses Osternest ist prall gefüllt! Bei der diesjährigen Budni- und Lindt-Osterspendenaktion in der Europa Passage und im Elbe Einkaufszentrum (EEZ) wurden 22.000 Euro für Kinder in Not gesammelt. V.l.n.r.: Julia Wöhlke von der Budnianer Hilfe, Gerhard Löwe, Centermanager vom EEZ , Manuela Görlitz von Lindt, Jörg Harengerd, Centermanager der Europa Passage und Martina Müller, Gründerin von "Hörer helfen Kindern", mit dem Check von 22.000 Euro. © budni Gegen eine Spende konnten die Besucher und Besucherinnen der beiden Einkaufscenter im Vorfeld der Osterzeit über 15.000 Lindt-Schokohasen erwerben - und in diesem Jahr auch zum ersten Mal beim Buzzer-Gewinnspiel mitmachen. Der Erlös von 22.000 Euro geht zu gleichen Teilen an zwei Hamburger Institutionen, die sich seit Jahren für Kinder und Jugendliche einsetzen: die Budnianer Hilfe und an den Verein "Hörer helfen Kindern" von Radio Hamburg. Mit den Einnahmen sollen gezielt Projekte in Hamburg gefördert werden - von Frühstücksangeboten in Kitas und Schulen über Bewegungsprojekte für Kinder bis hin zur Unterstützung von Organisationen wie "Hamburg bewegt Kids". Hamburg Kultur & Leute "Einer der letzten großen Volksschauspieler": Horst Arenthold gestorben "Gemeinsam Großes schaffen - das ist unser Antrieb. Dank der Unterstützung von Lindt, ECE und den vielen großzügigen Spenderinnen und Spendern können wir Hamburger Kinder konkret und nachhaltig fördern", so Julia Wöhlke, Vorsitzende der Budnianer Hilfe. Und Martina Müller, Gründerin von "Hörer helfen Kindern", ergänzte: "Diese Aktion bringt nicht nur Freude zu Ostern, sondern auch echte Hilfe für viele Kinder in unserer Stadt." Noch bis zum 19. April ziehen die großen und kleinen goldenen Lindt-Hasen in der Europa Passage alle Blicke auf sich. Traditionell leiten die Schokohasen die Ostersaison in den Hamburger Einkaufscentern ein. Und tun dabei auch noch Gutes. © Tag24/Madita Eggers Julian F. M. Stoeckel: "Eine bessere Kombination gibt es eigentlich nicht" Entertainer Julian F. M. Stoeckel (38, l.) mit seinem Partner Marcel Damaschke (29) vorm "Hasen-Mobil". © Tag24/Madita Eggers Traditionell wurde der offizielle Startschuss der Aktion Anfang April von zahlreichen Promis unterstützt. Vorneweg Julian F. M. Stoeckel (38), der extra aus Berlin angereist war. Seit Jahren setzt der Entertainer sich für die gemeinsame Charity-Aktion der Budnianer Hilfe, Hamburg United und Lindt ein. "Erst mal, weil ich sehr verbunden mit Lindt bin und deren Schokolade natürlich wahnsinnig gerne nasche, und zum anderen ist es toll, wenn man etwas Lustiges machen kann und dabei auch noch etwas Gutes tut. Eine bessere Kombination gibt es eigentlich nicht", so der 38-Jährige gegenüber TAG24. Hamburg Kultur & Leute Toter Pottwal liegt am Jungfernstieg: Das ist der Grund Mit dabei waren auch Schauspieler Tetje Mierendorf, Schauspielerin Sandra Quadflieg, DJ Kai Schwarz sowie die HSV-Fußballerinnen Inga Schuldt und Pauline Machtens.

Titelfoto: Montage: budni, TAG24/Madita Eggers