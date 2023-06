TAG24-Reporter-Check: Das bietet Hamburgs Katzencafé "Katers Köök"

Neben dieser Frauenpower gibt es aber noch einen Dritten im Bunde: Sören. Er managt gerne Dinge hinter den Kulissen, ist aber ab und an auch im Service anzutreffen, so wie zu unserem Besuch.

Ganz offiziell hat das Katzen-Deli, das in diesem Jahr einjähriges Jubiläum feierte, zwei Geschäftsführerinnen: Rilana (Lani), die vor der Eröffnung des "Katers Köök" fünf Jahre lang den Katzentempel geführt hatte und sich nun viel um Kommunikation und Service kümmert. Sandra ist studierte Ernährungswissenschaftlerin und das Kochgenie hinter all den leckeren Gerichten.

Sandra: Ein Highlight für mich war noch der vegane Wintermarkt. Da haben wir den Hamburger Klassiker Fischbrötchen angeboten, aber eben in vegan."

TAG24: Was war Eure damalige Intention hinter der Eröffnung des Katzencafés?

Sandra: "Wir sind schon beide extreme Crazy-Cat-Ladys!"

Lani: "Neben dem veganen Aspekt ist es am Ende auch einfach ein USP [Engl.: Unique Selling Point, Dt.: Alleinstellungsmerkmal, Anm. d. Red.]. Uns beiden ist auch dieses 'Adopt don’t shop'-System wahnsinnig wichtig. Das können wir so natürlich super zeigen. Im Endeffekt war es auch so, dass ich immer gesagt habe: Wenn das Franchising mit dem Katzentempel ausläuft, möchte ich definitiv nicht alleine weitermachen. Dann habe ich Sandra einen 'Antrag gemacht' und gesagt: 'Entweder du machst das jetzt mit mir zusammen oder ich mache den Bums zu.' Ich hätte alleine keine Lust mehr gehabt. Das matcht einfach super. Wir dürfen aber auch Sören nicht vergessen, der bereits im Katzentempel mit als Geschäftsführer fungierte und uns in dieser Position auch jetzt noch komplettiert. Ohne ihn wäre ich auch nicht mehr in diesem Job."