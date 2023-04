"Lange Nacht der Museen" 2023: Alle Infos zu den Museen, Zeiten und Preisen!

Hamburg – Nach dreijähriger Corona-Pause findet am Sonnabend erstmals wieder die "Lange Nacht der Museen" in Hamburg statt. 25.000 Besucherinnen und Besucher werden in den 50 teilnehmenden Museen der Hansestadt zum Late-Night-Besuch erwartet. Alles, was Ihr über die Veranstaltung wissen müsst.