Hamburg feiert sich und seinen Hafen, aber diese Verbote gelten

Dieses Wochenende findet in Hamburg der diesjährige Hafengeburtstag statt: Die Polizei informiert über Straßensperrungen, Umleitungen und Sicherheitsmaßnahmen.

Von Sekina Cakar

Hamburg - Am kommenden Wochenende geht es in Hamburg turbulent zu! Der Hafengeburtstag wird auch in diesem Jahr wieder Tausende Feiernde und Schaulustige anziehen. Wer sich auf das große Event freut, sollte jedoch auch wissen, welche Verkehrsbeeinträchtigungen und Regeln in dieser Zeit zu beachten sind.

Der Hamburger Hafengeburtstag ist das größte Hafenfest der Welt und zieht jährlich Millionen von Besuchern an. © Georg Wendt/dpa Juhu! Der 836. Hafengeburtstag steht vor der Tür: Vom 9. bis 11. Mai 2025 wird Hamburg drei Tage lang zum Zentrum für ausgelassene Schiffs-, Musik- und Partyfans. Doch die Polizei Hamburg hat bereits wichtige Hinweise herausgegeben, die Du unbedingt kennen solltest, wenn Du das Wochenende in der Hansestadt verbringen willst. Vor allem rund um den Hafen kommt es zu umfangreichen Straßensperrungen und Umleitungen. Besonders betroffen sind die Stadtteile Altona, St. Pauli, Neustadt und Hafencity. Die ersten Sperrungen treten bereits ab Mittwoch, 7. Mai, in Kraft. Hamburg Lokal Bahnhofs-Drama: Mann stürzt auf Gleise und hat nun Verfahren am Hals Zum Hafengeburtstag stockt der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) sein Angebot sowohl tagsüber als auch nachts auf. Fahrgäste sollten sich jedoch vorab über mögliche Fahrplanänderungen informieren. Die Buslinien 2 und 111 fahren die gesperrten Bereiche am Fischmarkt, der St. Pauli Hafenstraße, den Landungsbrücken und am Baumwall nicht an. Für die Heimreise über den Hauptbahnhof empfiehlt der HVV, auf die nahegelegenen U-Bahn-Stationen Meßberg (U1) und Überseequartier (U4) auszuweichen. Eine Anreise mit öffentlichen Verkehrmitteln wird empfohlen.

Polizei warnt vor diesen Verboten am Wochenende