Nach Feueralarm in Elbphilharmonie: Betrieb nimmt wieder Fahrt auf

Hamburg - Wer in dieser Woche ein Konzert in der Elbphilharmonie besuchen will, kann aufatmen: Nach dem Konzertabbruch wegen eines Feueralarms sollen nun wieder alle Veranstaltungen wie geplant angeboten werden, sagte ein Sprecher der Elbphilharmonie in Hamburg. "Es kann ohne Beeinträchtigungen weitergehen."