Philipp Schmid in Badehose am Klavier in der Therme: "Highway to Hell mit Tempo 30"

Hamburg - NDR-Kultur Moderator Philipp Schmidt (52) will im Rahmen seines wöchentlichen Podcasts "Philipps Playlist" Hörer mit Musik diverser Genre auf fantasievolle Gedankenreisen entführen. Nun verlagert er seine Show in die Therme. Wieso, hat er TAG24 erzählt.

NDR-Kultur Moderator Philipp Schmid (52) verlagert seinen wöchentlichen Podcast "Philipps Playlist" in die KAIFU-Sole in Hamburg. © NDR/Claudius Hinzmann

Philipp Schmid ist Moderator, Musiker und spielt leidenschaftlich gerne Piano - und das seit er sechs Jahre alt ist. "Ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass mir das Improvisieren Spaß macht und ich gerne Musik höre, um sie dann nachzuspielen. In den 80ern waren das Kinderserien wie zum Beispiel Tim Taler. Ich wollte immer gerne die Titelmelodie nachspielen", erzählte der 52-Jährige im Interview mit TAG24.

Diese Liebe zur Musik hatte ihn schließlich bewogen, als Student in Bars am Klavier aufzutreten: "Man muss dort herausfinden: Wie ist die Stimmung gerade? Nicht jedes Stück passt immer. Das mache ich einfach gerne. Es ist eine bestimmte Art der Ausdrucksform, eine die ohne Worte auskommt, aber die Herzen berührt", so der Musiker.

So ähnlich soll auch sein Auftritt in der KAIFU-Sole am kommenden Donnerstag aussehen: Die Badegäste sollen sich zu angenehmer Klaviermusik treiben lassen und den Moment genießen. Schmid möchte auch hier mit seiner Musik die passende Stimmung erzeugen. Musikwünsche der Thermen-Besucher würden aber selbstverständlich auch angenommen.

"Wir haben uns einfach gefragt: Wo kann man sich gut mal wegträumen? Es wäre doch schön, wenn man einfach im Wasser treibt und der Musik lauscht."