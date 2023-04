Roger Waters in Hamburg: Alle Infos zum Konzert

Hamburg - Wegen anhaltender Antisemitismusvorwürfe gegen den ehemaligen Pink-Floyd-Musiker Roger Waters (79) hat die Stadt Frankfurt ein geplantes Konzert des Musikers abgesagt , auch München will den Auftritt des Superstars verhindern. Am 7. Mai 2023 soll Waters im Rahmen seiner "This Is Not A Drill"-Tour in der Hamburger BarclaysArena auftreten. TAG24 hat alle Infos zum Konzert für Euch zusammengestellt.

Der Sänger, Komponist und Mitbegründer der Rockgruppe Pink Floyd, Roger Waters (79), bei einem Konzert ins Los Angeles im vergangenen Jahr. © Chris Pizzello/dpa

Waters gehört zu den Mitgründern der britischen Rockgruppe Pink Floyd; bei der er zunächst nur den Bass spielte und sich nach dem Rückzug des ursprünglichen Gitarristen, Sängers und Songschreibers Syd Barrett (†60) immer mehr zum Texter und Hauptkomponisten der Progressivrock-Gruppe entwickelte.

Waters ist auf allen Alben der Rockgruppe bis zu seinem Ausstieg 1985 zu hören, darunter "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" und "The Wall."

"The Dark Side of the Moon" ist nach Michael Jacksons (†50) "Thriller" (1982) und AC/DCs "Back In Black" (1980) mit 50 Millionen abgesetzten Einheiten das drittmeistverkaufte Album der Welt, "The Wall" das meistverkaufte Doppelalben. Insgesamt hat Pink Floyd weltweit mehr als 300 Millionen Alben abgesetzt.

Roger Waters ist seit seinem Ausstieg aus der Band als Solo-Musiker aktiv, komponierte zudem Opern und hält die Rechte an dem The-Wall-Konzept.

Immer wieder gerät der Musiker aufgrund von politischen Aussagen ins Kreuzfeuer der Kritik. Etwa wegen seiner pro-russischen Haltung und seiner Ansichten zum Status von Taiwan, vor allem aber Unterstützung der transnationalen israelkritischen und als antisemitisch eingestuften Kampagne "Boycott, Divestment and Sanctions" (BDS).

Seine "This Is Not A Drill"-Tour wird in Deutschland von Verbotsforderungen wie in Köln, rechtlich nicht durchsetzbaren diesbezüglichen Überlegungen wie in der bayrischen Landeshauptstadt München und Klagen des Musikers seinerseits, der sich juristisch gegen die Absage der Frankfurt-Show wehrt, begleitet.