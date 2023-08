Eurodance-Star Blümchen begeistert Fans mit Weltpremiere

Hamburg - Am gestrigen Freitag fand erstmalig ein solidarisches Musikfestival Hamburgs statt: das "*Schanzen Open Air". Nicht nur das perfekte Sommerwetter brachte die Besucher ins Schwitzen, sondern auch die Auftritte von Domiziana, Myss Keta und Co. Das Highlight des Tages war Eurodance-Star Blümchen (43). Die hatte sogar eine Weltpremiere im Gepäck.

Ebenfalls als einer der Acts am Start war Domiziana (26). Die deutsch-italienische Sängerin wurde vor allem durch ihren Hit "Ohne Benzin" bekannt. Mit ihren eigenen Songs und einem großen Repertoire an 90er-Rave-Hits heizte sie dem Publikum passend zur untergehenden Sonne ordentlich ein. Nicht nur durch ihren Gesang erzielte sie laute Jubelrufe bei den Fans. Die Musikerin warf auch ihren Merch in die Menge und erfreute den ein oder anderen Festival-Besucher damit.

Auf sie mussten die Besucher des Musikfestivals "*Schanzen Open Air", das ganz im Sinne von Gleichberechtigung, Zusammenhalt und Solidarität stattfand, am längsten warten: Jasmin Wagner aka Blümchen. Die "Herz an Herz"-Sängerin performte als Letztes auf der Hauptbühne des Freiluft Musikevents in Hamburgs Szeneviertel direkt auf der Sternschanze.

So sexy zeigte sich die 43-jährige Eurodance-Sängerin bei ihrem Auftritt auf dem "*Schanzen Open Air". © Alice Nägle/TAG24

Wagner freute sich bereits den ganzen Tag auf ihre Performance in ihrer Heimatstadt.

"Das wird großartig, ich bin voller Vorfreude!", sagte sie auf Instagram, bevor es für eine letzte Probestunde ins "Dance-Center" ging. "Wir wollen einfach gut sein für Euch, Hamburg!"

Und das waren sie: Gemeinsam mit ihren Tänzerinnen und Tänzern fegte die 43-Jährige nur so über die Bühne und wirkte wie frisch aus den 90ern eingeflogen. Mit im Gepäck ein kunterbuntes Bühnenbild und Kostüme, die an die Kultfilme "High School Musical" erinnern.

Egal, ob "Boomerang", "Nur geträumt" oder "Computergefühl" – jeder einzelne Eurodance-Hit der Hamburgerin wurde von der Menge so laut mitgegrölt, sodass die Tontechniker ihr Mikro hätten ausschalten können. "Ich bin Hamburgerin und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als jetzt mit Euch zusammen über die Liebe zu singen. Die Liebe ist das Allerschönste, wir müssen sie immer verteidigen", so die Message der Echo-Gewinnerin.

Mit einem Dauergrinsen im Gesicht, knackigen Tanzmoves, der Ausdauer eines Marathonläufers und später in knapper Hot Pants meisterte die 43-Jährige ihre etwa 50-minütige Bühnenshow. Eines war nicht nur TAG24 aufgefallen, sondern auch der Popsängerin: "Ich freue mich so über so viel 'Female Power' hier auf der Bühne und vor der Bühne", rief sie begeistert ihren Fans zu. Ganz richtig: alle Künstler der Hauptbühne waren Frauen.

Als ob die Stimmung auf dem für ein Festival eher kleinen Gelände nach einem halben dutzend Blümchen-Songs nicht schon auf dem Höhepunkt gewesen wäre, begann sie "Herz an Herz" anzustimmen. Von da an konnte sich schätzungsweise niemand mehr am Boden halten: Die Fans sprangen so heftig im Takt, dass sie dem durch ein Konzert von Taylor Swift ausgelösten Erdbeben in kleinem Maße wohl Konkurrenz hätten machen können.

Als die Show der Sängerin eigentlich schon zu Ende war, kam sie in einem Partyoutfit zurück auf die Bühne - aber nicht alleine und mit einer Weltpremiere!