Seit 66 Jahren preist er seinen Fisch an! Aale-Dieter denkt noch lange nicht ans Aufhören

Hamburg - Marktschreier kämpfen überall um ihr wirtschaftliches Überleben. Doch der legendäre Aale-Dieter auf dem Hamburger Fischmarkt denkt auch mit 86 Jahren noch nicht ans Aufhören. Er wolle das "bis zum Ende" machen, sagt Aale-Dieter, der mit bürgerlichen Namen Dieter Bruhn heißt.

Er ist eine Institution auf dem Hamburg Fischmarkt: Auch mit 86 Jahren denkt Marktschreier Aale-Dieter noch lange nicht ans Aufhören. © -/dpa

Seit 66 Jahren verkauft er jeden Sonntag geräucherte Aale auf dem Fischmarkt im Hamburger Stadtteil Altona. Sein Motto: "Wer rastet, der rostet."

Während einige Feiernde noch auf St. Paulis Partymeile unterwegs sind, beginnt er teils vor dem Morgengrauen ganz in der Nähe am Ufer der Elbe bereits mit seiner Arbeit. Die Zahl seiner Kunden habe nicht abgenommen, sagt er.

Aber die Kundschaft habe sich verändert - ein Grund dafür seien unter anderem auch die gestiegenen Preise für die Aale. "Vor 30 Jahren hat der Aal noch rund die Hälfte gekostet."

Sehr gerne schäkert er mit den Kunden. Die Bezeichnung Marktschreier findet er für sich nicht unbedingt passend. Er sei eher ein Unterhalter, sagt der Verkäufer. "Als Baby habe ich in der Kinderkarre geschrien - aber das ist vorbei, heute unterhalte ich die Leute so ein bisschen."