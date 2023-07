Sommerdom 2023: Neue Fahrgeschäften und neues Event

Hamburg - Mit zwei Neuheiten will der Hamburger Sommerdom von Freitag an zahlreiche Vergnügungslustige aufs Heiligengeistfeld locken.

Der Sommerdom startet kommenden Freitag und geht bis 20. August. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

"Wir haben ein hohes touristisches Aufkommen aktuell in der Stadt, sodass wir auf jeden Fall von mehr als einer Million Besuchenden ausgehen können", sagte der Leiter des Dom-Referates in der Wirtschaftsbehörde, Sören Lemke, am Mittwoch.

Insgesamt seien auf dem Volksfest mehr als 250 Schaustellerbetriebe versammelt, darunter 50 Fahrgeschäfte.

Als besondere Highlights hob Robert Kirchhecker, Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg, die beiden Neuheiten des Sommerdoms hervor: Das Fahrgeschäft "Heidi the Coaster", dessen Fahrweise nach Angaben der Veranstalter einer "Wilden Maus" ähnelt - "allerdings mit drehbaren Gondeln". Und das Laufgeschäft "Mike's Pitstop", das demnach eines der größten Fun-Häuser Deutschlands ist.

"Es erwarten einen viele Hindernisse, Laufbänder, eine drehende Tonne, eine Rutsche, eine Waschstraße, hängende Säcke, vibrierende Fußböden, drehende Fußböden, wackelnde Fußböden - also über 60 Tricks", erklärte der Schausteller Mike Cornelius über sein auf Autoliebhaber ausgerichtetes Laufgeschäft. "Man braucht ungefähr zehn Minuten, um rauszukommen", so Cornelius.

Neben diesen neuen Fahr- und Laufgeschäften gibt es beim diesjährigen Sommerdom auch ein neues Event: Besucherinnen und Besucher ab acht Jahren können am 10. August zum ersten Mal an einem Geschicklichkeitswettbewerb teilnehmen. "Bei den ersten Dom-Sommerspielen sollen verschiedene Wurf- und Reaktionsspiele mit viel Geschick bestmöglich absolviert werden", sagte Kirchhecker.