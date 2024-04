US-Star John Malkovich zu Gast in Hamburg: Das ist der Grund

Hollywood-Größe John Malkovich (70) ist am Sonnabend im Thalia Theater in der Deutschlandpremiere einer internationalen Produktion von Bernard-Marie Koltès' Zwei-Personen-Drama "In the Solitude of Cottonfields" (1987) zu erleben.

Malkovich ("In the Line of Fire", "Con Air") tritt immer wieder auf deutschen Bühnen auf - so 2017 in "Just Call Me God" in der Elbphilharmonie.