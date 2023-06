07.06.2023 07:43 29-Jähriger flüchtet vor Bundespolizei und springt in Alster

Am frühen Dienstagmorgen flüchtete ein 29-jähriger Mann in Hamburg vor der Bundespolizei und sprang in die Binnenalster.

Von Nora Petig

Hamburg - Am frühen Dienstagmorgen flüchtete ein 29-jähriger Mann in Hamburg vor der Bundespolizei und sprang in die Binnenalster. Die Feuerwehr Hamburg rettete den 29-Jährigen aus dem Wasser. Anschließend wurde er ins Bundespolizeirevier gebracht. © citynewstv.de Wie ein Sprecher der Bundespolizei auf TAG24-Nachfrage erklärte, habe sich der Mann gegen 4.30 Uhr mittig auf der Straße Ballindamm aufgehalten und sei deshalb von einer zivilen Streife der Bundespolizei angesprochen worden. Darauf habe der Mann allerdings nicht reagiert. Als man ihn dann überprüfen wollte, sei er geflüchtet, über die Balustrade und in die Binnenalster gesprungen. Die Feuerwehr Hamburg rettete den 29-Jährigen anschließend unverletzt aus dem Wasser. Hamburg Lokal Mehrere Verletzte bei Unfall in Hamburg-Niendorf Er wurde ins Bundespolizeirevier gebracht und werde vom psychiatrischen Notdienst überprüft, so der Sprecher. Der Einsatz dauere noch an.

