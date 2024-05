Tausende Reisende betroffen! Chaos am Hamburger Flughafen, Störung noch nicht behoben

Hamburg - Durch einen Ausfall der Gepäckanlage am Hamburger Flughafen ist es am Sonntag bei den Abflügen zu Verzögerungen gekommen.

"Zusätzlich läuft das manuelle Verfahren: Hierbei wird Gepäck an Sammelstellen auf Gepäckwagen verladen und von dort aus in das System befördert."

"Die Fehlersuche dauert zwar noch immer an. Aber das Gepäckfördersystem läuft derzeit unter einer Belastung von circa 30 Prozent, sodass einige Flüge normal über die Check-in- Schalter abgefertigt werden können", sagte die Sprecherin am Nachmittag.

Da die Gepäckaufgabe mehr Zeit brauche, wurden die abfliegenden Passagiere gebeten, auch am Montag rechtzeitig am Flughafen zu erscheinen – wenn möglich zwei Stunden vor Abflug. Es könne zu Verlegungen der Check-in-Schalter kommen. Ankommende Reisende waren von der Störung nicht betroffen.

Deshalb habe man die Gepäckstücke im "manuellem Verfahren" sammeln und abfertigen müssen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Gepäckförderanlage auch am Montag noch nicht voll ausgelastet werden kann, hieß es am Sonntagabend.

Die Gepäckabfertigung sei zu Betriebsbeginn am Morgen komplett ausgefallen, sagte eine Flughafensprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Auch am Sonntagabend war die Störung noch nicht behoben, wie es in einer weiteren Mitteilung hieß. Und: "Unser Techniker-Team hat sich personell verstärkt, um die Fehlersuche bei Bedarf auch in der Nacht weiter laufen lassen zu können."

Wann alle Bänder wieder laufen, könne noch nicht gesagt werden.

"Wir bitten um Verständnis für die Situation und setzen alles daran, dass alles schnellstmöglich wieder reibungslos läuft." Den Angaben zufolge wollten am Hamburger Flughafen am Sonntag rund 20.000 Passagiere abheben.